W70 Nuenen vernieuwt het partijbestuur, vierde wethouder begint op 29 september

Een drupje olie als aandenken; Mini Seven Club viert jubileum en rijdt in colonne van Heeze naar Someren

GELDROP - Op het parkeerterrein van McDonald’s in Geldrop stonden zaterdagmiddag 65 Mini’s. Uit alle hoeken van het land hadden leden van de Mini Seven Club zich daar verzameld om het 60-jarige bestaan van de club te vieren. In een lange colonne reden ze vervolgens via Heeze naar Someren. Op Camping de Kuilen vieren ze dit weekend het 60-jarig bestaan van de Mini Seven Club.

11 september