W70 Nuenen wil na 11 jaar eindelijk duidelijkheid over de jeu-de-boulesbaan in Gerwen

Nog altijd onzeker of Luchense jeugd in eigen wijk naar school kan

8 juni MIERLO - En nog altijd is ongewis of de leerlingen van de door ruimtegebrek geteisterde basisschool ’t Schrijverke in Luchen na de zomervakantie in eigen wijk les krijgen. Bezorgde ouders hoopten dat de raadsleden in Geldrop-Mierlo akkoord zouden gaan met een plan van de VVD om drie noodlokalen in de buurt te laten bouwen. Tot hun afgrijzen sneuvelde dat voorstel. ,,Het probleem is nu nog niet opgelost’’, moppert spreekbuis van de ouders Angélique van Bree.