Waalre wil niet meer samen met Geldrop-Mierlo probleemgezinnen helpen

De Geldrop-Mierlose zorgwethouder Rob van Otterdijk zei maandagavond in de laatste raadsvergadering van het jaar dat het plan is om het gezamenlijke team per 1 januari 2022 op te heffen. Het algemeen bestuur van het Plusteam wil dat. In dat bestuur zijn de college's van B en W van beide gemeenten vertegenwoordigd. Het besluit van het bestuur komt nadat het afgelopen half jaar door een onafhankelijk deskundige een kosten-baten-onderzoek is gedaan. Het initiatief voor dat onderzoek kwam uit Waalre.

Het is uiteindelijk aan de gemeenteraden om de knoop door te hakken. Dat gebeurt in de raadsvergaderingen in februari.

Plan voor Geldrop-Mierlose doorstart

Van Otterdijk zei maandagavond dat Geldrop-Mierlo wat hem betreft wel verder gaat met het team. Voor de doorstart wordt een plan gemaakt. In juni, toen de gemeenteraad voor het eerst geïnformeerd werd over de onvrede vanuit Waalre, bleek al dat er in Geldrop-Mierlo wél raadsbreed steun is voor het team.

Van Otterdijk zei toen onder meer trots te zijn op de aanpak van: één plan, één regisseur en zoveel mogelijk inbreng van de zorgvrager zelf. Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van het team vond de Geldrop-Mierlose politiek eigenlijk overbodig. Dat onderzoek kostte 45.000 euro. Het werd betaald uit het overschot op de Plusteam-jaarrekening 2019. Dat was 52.861 euro.

Quote Het Gel­drop-Mierlose aandeel cliënten wordt steeds groter ten opzichte van het Waalrese Liesbeth Sjouw, wethouder Waalre

Gevraagd om een reactie zegt de Waalrese wethouder Liesbeth Sjouw dat de bedenkingen van Waalre niet zitten in het functioneren van het team, maar onder meer in het prijskaartje en in de ongelijke grootte van de partners. Daarbij wordt het Geldrop-Mierlose aandeel cliënten steeds groter ten opzichte van het Waalrese. ,,Het is een optelsom", zegt ze. Maar verder wil ze niet ingaan op de kwestie, omdat die dinsdagavond wordt toegelicht in de gemeenteraadsvergadering van Waalre.

Dure zorg voorkomen

Het Plusteam is in 2015 opgericht. Er werken 28 professionele zorg-ambtenaren. Die helpen inwoners (en hun gezinnen) die grote (sociale) problemen hebben. De bedoeling is dat het team voorkomt dat deze kwetsbare inwoners dure zorg nodig hebben. De organisatie kost jaarlijks ruim 2 miljoen euro, waarvan Waalre ruim 5 ton betaalt.