Waar ligt nou toch ‘het plaatske in het Nuenens Broek’ waar Gerard van Maasakkers over zingt?

Ook voor aantrekken steunkou­sen welkom bij Mierlose dagbeste­ding

14 augustus MIERLO - Mijn eerste liefde. Sommigen denken bij die woorden aan een datingbureau, maar ’t is hoe de gloednieuwe dagbesteding aan de Marktstraat in Mierlo heet. ,,Het zegt alles over mijn passie’’, verklaart oprichter Natalie Bomberg de in het oog springende naam. ,,Zorg voor mensen is mijn eerste liefde.’’