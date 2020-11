Waar zijn de mantelzorgers uit Geldrop-Mierlo? De gemeente wil ze helpen

GELDROP-MIERLO - Er moeten in Geldrop en Mierlo een paar duizend mantelzorgers actief zijn. Maar slechts 200 zijn bekend bij de gemeente. Dat is jammer, want ze kunnen voor veel dingen hulp krijgen. De gemeente gaat ze daarom zoeken.

De zoekopdracht is een initiatief van de Geldrop-Mierlose PvdA. Die kwam in de raadsvergadering over de gemeentebegroting donderdagavond met een voorstel hierover. Met uitzondering van de VVD en GroenLinks fractielid Paul Kuijken steunde de hele gemeenteraad het voorstel. In het eerste kwartaal van volgend jaar moet het college van B en W met een plan komen.

Hulp van de gemeente

Wie zorgt voor een hulpbehoevend familielid of bekende en er even helemaal doorheen zit, kan hulp krijgen via de gemeente. Zo kan er geregeld worden dat de persoon waarvoor gezorgd wordt een paar dagen ergens anders heen kan.

Via de gemeente kan ook een verzekering geregeld worden voor het geval een mantelzorger per ongeluk iets stuk maakt in het huis van degene voor wie hij of zij zorgt. Ook kan de gemeente de kosten vergoeden van een reisje met de Zonnebloem. Of overleggen met de werkgever als die moeilijk doet over het mogelijk maken van mantelzorg onder werktijd.

Hebben ze wel in de gaten wat mogelijk is?

Het zijn een paar voorbeelden van de lijst die de PvdA bij elkaar verzamelde. Voorbeelden van wat de gemeente kan doen of waarbij de gemeente kan bemiddelen en waarvan alle mantelzorgers gebruik kunnen maken. Alleen is de veronderstelling dat heel veel van hen niet of niet helemaal in de gaten hebben wat allemaal mogelijk is.

Volgens PvdA-fractievoorzitter Richard van de Burgt is het veilig aan te nemen dat in Geldrop-Mierlo duizenden mantelzorgers actief moeten zijn. Hij baseert zich op landelijke gegevens, maar ook op cijfers uit Nuenen. Daar zijn bij de gemeente (met ruim 23.000 inwoners) 1100 mantelzorgers geregisteerd. En in Geldrop-Mierlo (met 40.000 inwoners) zijn dat er maar 200. ,,We weten dus schokkend weinig over onze mantelzorgers", aldus Van de Burgt.

Quote Er is ook van alles om ze te ondersteu­nen. Maar we weten niet wie de mantelzor­gers zijn Richard van de Burgt, PvdA

,,Mantelzorgers cijferen zichzelf weg", zei Van de Burgt, ,,en dan kan het je weleens boven het hoofd groeien. Het is fijn als er dan hulp van de gemeente is. En er is ook van alles om ze te ondersteunen. Maar we weten niet wie de mantelzorgers zijn".

Wethouder Peter Looijmans (DGG) noemde het voorstel ‘een sympathieke motie’. Hij zegde dan ook toe binnen een paar maanden met een plan te komen over hoe de gemeente op zoek gaat naar de mantelzorgers. Hij beloofde ook daarbij speciaal te letten op jonge mantelzorgers want volgens de PvdA zijn die vaak niet in beeld terwijl zij juist zo gebaat zouden zijn bij wat extra hulp, aandacht en waardering.