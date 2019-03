Waarom er nagedacht wordt over Mierlo-oost

MIERLO - Zeker, er wordt nagedacht over het gebied ten oosten van Mierlo. ,,Maar laten we niet de indruk wekken dat we al ideeën hebben", zegt de Geldrop-Mierlose wethouder Marc Jeucken bezorgd. Waarom wil de gemeente eigenlijk iets met het gebied?

Het is behoedzaam manoeuvreren voor wethouder Marc Jeucken (CDA, economie, bouwen en wonen) en zijn ambtenaren. Aan de ene kant is er de behoefte om concrete voorbeelden te noemen van wat er allemaal mogelijk is in een landschapspark als overgang tussen natuurgebied Sang en Goor en de de oostrand van de bebouwde kom van Mierlo: wandelpaden, trimparcours, fruitpluktuin, ‘iets met paarden’, seniorenwonen in het groen rond een zorgboerderij , om maar eens wat te noemen.

Aan de andere kant is er de huivering dat de indruk gewekt wordt dat B en W al plannen aan het maken is. De wethouder zegt het dus nog maar eens duidelijk, lettergreep voor lettergreep: ,,Dat is aan de gemeenteraad. Er is nog niks bekokstoofd”. En voordat de gemeenteraad wat dan ook besluit over Mierlo-oost, kunnen jan en allemaal hun zegje nog doen.

Leeg blad

,,We zitten nog helemaal aan het begin. De oostkant van Mierlo is een leeg blad dat nog moet worden volgeschreven", zegt Jeucken. Nou is dat natuurlijk ook niet helemaal waar, want die oostkant (ten zuiden van het Eindhovens Kanaal en ten noorden van de A67) is nu ook in gebruik. Er wordt vooral geboerd. ,,Het is een beetje een monotoon agrarisch gebied", aldus de ambtenaren die de verkenning voor hun rekening namen.

Maar wat is daar mis mee? Waarom kan het niet gewoon blijven zoals het is?

Jeucken wijst er op dat steeds meer agrariërs stoppen omdat de uitbreidingsmogelijkheden minder worden. ,,Dit is een gebied dat gaat veranderen. Je kan aan je theewater voelen dat grote agrarische bedrijven hier de toekomst niet hebben". Daarbij komt dat er behoefte blijft aan woningbouw. Geen grootschalige woningbouw, maar kleine clusters: ook voor starters en met sociale woningbouw. Aan de randen van Geldrop is daarvoor helemaal geen ruimte meer en Luchen (het nieuwbouwgebied in Mierlo) nadert zijn grenzen.

De gemeente liet ook het oog vallen op het gebied ten oosten van Mierlo omdat het een mooie overgang vormt tussen bebouwing en natuur. En er zijn al voorzieningen waarbij ‘aangehaakt’ kan worden. Zoals de Aspergehof, sporthotel de HUP en de sportvelden van Mifano. Maar ook omdat hier maar met vijf grondeigenaren een deal gesloten hoeft te worden: Vijf boeren, van wie er maar één ook daar woont. ,,Het is het meest kansrijke en minst complexe gebied dat we hebben", aldus Jeucken.

Voorkeursrecht

Maar als een gemeente ‘iets wil’ met een gebied zijn projectontwikkelaars er doorgaans als de kippen bij om daar een slaatje uit te slaan. Om dat te voorkomen willen B en W gebruik maken van het voorkeursrecht. Een wettelijke regel die de gemeente gedurende 3 jaar het eerste recht van aankoop op gronden geeft. De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo moet daartoe deze maand besluiten.

Klaproosvelden

En dan is er dus 3 jaar tijd om het (virtueel) lege blad tussen het dorp en het natuurgebied in te kleuren. Nog voor de zomer gaan raad en college er verder over praten. Voor die tijd worden ook provincie, waterschap en Staatsbosbeheer geconsulteerd. ,,Ken je die klaproosvelden tussen de Gijzenrooiseweg en Gijzenrooi? Zo mag het er wat mij betreft bij Mierlo-oost ook uitzien", zegt Jeucken, die zich daarmee toch weer tot een voorbeeldje heeft laten verleiden.

Volledig scherm Een stukje landschap ten oosten van Mierlo © Fotomeulenhof