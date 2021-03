Waarom kost het opknappen van sporthal de Hongerman in Nuenen twee keer zo veel?

Ja, ook wethouder Joep Pernot (GroenLinks, al jaren voorvechter van een nieuwe sporthal) zegt ‘in eerste instantie’ geschrokken te zijn van de kostenstijging. Leek in 2019 de Hongerman in Nuenen-Zuid voor 5,5 miljoen opgeknapt te kunnen worden, nu blijkt bijna het dubbele nodig te zijn.

Toch legt Pernot graag uit hoe dit komt. Toen het bedrag van 5,5 miljoen in 2019 werd genoemd, ging het om een schatting waarbij de Hongerman werd opgelapt om nog eens 25 jaar mee te gaan. „Nu is het plan uitgebreid met een extra zaal, die is wettelijk verplicht voor scholen en die kost 2,8 miljoen. Dus zit je al op 8,3 miljoen.”

‘Kennis en kunde van toen’

Dan blijft er nog een flink gat tot het totaalbedrag van 10,9 miljoen. Hoe kan dat? „We zijn een aantal jaren verder”, zegt Pernot. „Bouwkosten zijn gestegen. Eisen aan duurzaamheid zijn er ook bijgekomen. En het is gebleken dat de Hongerman ongebruikelijk hoog is en veel ongebruikelijke constructies kent.” Dát had hij toch eerder kunnen weten? „De vorige schatting maakten we met de kennis en kunde van toen.”

Quote Nieuwbouw zou nog altijd duurder zijn Joep Pernot, Wethouder Nuenen

Kan Nuenen de miljoenen opbrengen?

Goed, andere vraag: kan Nuenen die extra miljoenen wel opbrengen? Volgens Pernot wel. „Vooral doordat de opgeknapte hal nu veertig jaar in plaats van 25 jaar mee kan.” Dat komt, doordat de hal straks tot op het ‘karkas’ gestript wordt en weer opgebouwd. „Dat is zo’n fundamentele renovatie, dat je bijna van nieuwbouw kunt spreken.”

Nieuwbouw, dat wilde Pernot aanvankelijk heel graag. De gemeenteraad vond dat in meerderheid te duur, omdat het 12,2 miljoen euro zou kosten. Is achteraf niet te zeggen dat nieuwbouw net zo goed had gekund, omdat het verschil met de 10,9 miljoen euro meevalt? „Nee”, zegt Pernot stellig. „Nieuwbouw zou nog altijd duurder zijn, te weten 2200 euro per vierkante meter tegenover 1650 bij renovatie.”

‘Dit is een basisvoorziening, wel kijken naar besparing’

Volgende week praat de gemeenteraadscommissie over het plan. De eerste voorzichtig positieve reacties zijn al binnen. GroenLinks en D66 zijn heel blij dát er na jaren steggelen een vernieuwde sporthal komt en accepteren de kosten. „Dit is een basisvoorziening”, zegt Anneke Coolen van D66. „Wel willen we kijken of er niet iets bespaard kan worden.”

De grootste partij W70 en het CDA beraden zich nog op een mening. De VVD blijft kritisch. „Wij waren en blijven vóór nieuwbouw”, zegt fractievoorzitter Judith Tesser. „En van een grotere hal, het liefst met financiering door een particuliere partij.”

Als alles volgens planning doorgaat, is de Hongerman eind 2023 opgeknapt.