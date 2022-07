Walter is zestig jaar lid van Mierloos gilde: ‘Geeft me houvast in het leven’

MIERLO - Zijn gildepak heeft Walter van der Westen (66) uit de stofhoes gehaald, de schilden heeft hij opgepoetst, zijn schoenen zien er weer netjes uit, en zijn hoed is stofvrij gemaakt. De Mierlonaar is helemaal klaar voor zijn zestigjarig jubileum bij het gilde Sint Sebastiaan.

Eindelijk is het zover. Het schuttersgilde Sint Sebastiaan uit Mierlo viert feest. Gildelid Walter van der Westen krijgt na twee coronajaren zijn receptie en huldiging. ,,Eigenlijk ben ik al 62 jaar lid van het schuttersgilde, ik heb even moeten wachten op mijn ‘feestje’. Wat maakt het uit… De jaren in het gilde zijn zo mooi, ze lijken voorbij te vliegen.’

Vriendengroep

Wat er zo bijzonder aan het gildeleven is, kan Van der Westen goed onder woorden brengen. ,,We zijn één grote hechte vriendengroep. Dankzij het gilde vind ik houvast in het leven, want ik kan altijd op mijn broeders rekenen. Daarnaast is het ontzettend gezellig bij ons op het gildeterrein op de Arkweg 21 in Mierlo. En het gaat nog veel verder dan dat: we dragen een stukje geschiedenis en cultuur uit.”

Zijn vader nam hem op zeer jonge leeftijd mee naar het gilde Sint Sebastiaan. ,,Ik kon amper lopen, maar wel al trommen! Natuurlijk werd ook ik lid. Mijn vader was tamboer, dus ik kreeg ook de trom omgehangen.”

Trommen als levensvervulling

In de loop der jaren heeft Van der Westen veel taken op zich genomen binnen het schuttersgilde. ,,Op dit moment ben ik hoofdtamboer. Het is voor mij een levensvervulling. Iedere zondag geef ik les en naar dat moment kijk ik erg uit. Sowieso ga ik fluitend en met veel plezier naar ons clubhuis. In deze tijden van in een bubbel zitten als er wat gebeurt, vind ik het een verademing om elkaar te zien.” Ook is Van der Westen gilde archivaris. ,,Ik houd de papierwinkel van ons gilde bij.”

Quote Mijn vader was gildebroe­der en ook mijn zoon loopt al heel wat jaartjes mee. En sinds deze week maakt ook mijn kleinzoon deel uit van Sint Sebastiaan

Het schuttersbloed kruipt waar het niet gaan kan, zegt de Mierlonaar enthousiast. ,,De schut is een familietraditie. Mijn vader was gildebroeder en ook mijn zoon loopt al heel wat jaartjes mee. En sinds deze week maakt ook mijn kleinzoon deel uit van het schuttersgilde Sint Sebastiaan.”

Het gilde is het gilde; dat was vroeger zo en dat is het nu nog. ,,Er verandert niet zo heel veel. Wel zijn we wat ‘grijzer’ geworden. De jeugd sluit zich niet zo snel meer aan. Vroeger kon je kiezen uit lid worden van de lokale voetbalvereniging of het gilde. Tegenwoordig heeft de jeugd zoveel meer keuze uit allerlei sporten en bezigheden.”

Als Van der Westen terugblikt op de afgelopen decennia bij het gilde dan komen er een aantal hoogtepunten bij hem boven, waaronder de internationale uitstapjes naar bierfeesten in Duitsland, en optochten in België en Frankrijk. ,,De Kringgildedagen behoren ook zeker tot de hoogtepunten. Zo’n kleurrijke stoet, het blijft indrukwekkend.”

Ook kijkt hij met veel trots terug op het vijfhonderdjarig bestaan van het gilde in 1980. ,,Een groot driedaags feest, waar heel Mierlo en omstreken welkom was. Het jubileum was een enorme klus, en het weer was erbarmelijk, maar het gilde overleeft alles! Zelfs een pandemie!”

Tijdens de traditionele huldiging op zaterdag 9 juli wordt ook gilde lid Tonnie Schönhoff gehuldigd voor zijn jubileum.