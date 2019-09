Wanneer moeten Geldrop en Mierlo de bevrijding herdenken?

,,Het ligt hier inderdaad wat moeilijk”, laat de Geldropse amateur-historicus Ad Hermens weten. ,,Op 19 september trokken de bevrijders Geldrop binnen, die datum wordt beleefd als het einde van de oorlog. Maar er waren nog perikelen. Het bevrijdingsleger trok naar Helmond om daar het gevecht aan te gaan met een Duitse Pantserbrigade die per trein was gearriveerd. Geldrop en Mierlo vormden een soort niemandsland, want de Duitsers waren verdreven. De definitieve bevrijding was op 21 september, toen het Tweede Britse Leger in Geldrop en Mierlo arriveerde. Sommige delen van Geldrop zijn in feite twee keer bevrijd.”