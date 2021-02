Wantrouwen binnen Geldrop-Mierlose politiek speelt weer op

GELDROP-MIERLO - Ze beschuldigen elkaar van het hanteren van drogredenen, van paranoia en van het spelen van spelletjes. Het wantrouwen in de Geldrop-Mierlose politiek tussen oppositiepartijen en coalitie is weer helemaal terug. Dat bleek in de raadsvergadering van maandagavond.

Aanleiding was de Mierlose scholenkwestie. En een voorstel (motie) daarover van de drie partijen die ze in de Geldrop-Mierlose politiek het coalitie-motorblok noemen: de Geldropse lokale partij DGG, de Mierlose partij DPM en het CDA. De drie riepen de wethouder in die motie op om voor de zomervakantie het zogenoemde IHP af te ronden.

Waar moeten alle Luchense leerlingen heen?

In een IHP maken gemeente en (basis)schoolbesturen afspraken over (nieuwe)schoolgebouwen en over de verdeling van leerlingen over die gebouwen. In het IHP van Geldrop-Mierlo moet onder meer geregeld worden hoe omgegaan wordt met de leerlingenaanwas in nieuwbouwwijk Luchen (Mierlo). Komt er extra ruimte voor de al aanwezige openbare basischool 't Schrijverke, of misschien een lokatie van scholenkoepel De Eenbes? Verder stond in de motie dat er een noodplan moet komen als bljkt dat wachten op een permanente oplossing te lang duurt

Het leek een motie waarmee niemand het oneens kon zijn. En dat was ook zo. Uiteindelijk stemde iedereen er voor en onderwijswethouder Rob van Otterdijk was er blij mee.

Aanleiding voor breuk met wethouder

Maar wat bij VVD, GroenLinks en Samen (alledrie oppositie) enorm stak, was dat zij op verschillende momenten de afgelopen maanden ook al dergelijke voorstellen deden. En toen vonden de ‘motorblok-partijen’ het niet nodig die voorstellen te steunen. VVD, GroenLinks en Samen zeggen al lang dat het IHP veel te lang op zich laat wachten en dat de gemeente veel meer werk zou moeten maken van een tijdelijke oplossing voor de leerlingen in Luchen. Bij GroenLinks was de kwestie ruim een half jaar geleden zelfs mede-aanleiding voor de breuk tussen de fractie en de wethouder. Sindsdien is Van Otterdijk geen Groen-Links-wethouder meer, maar onafhankelijk. En is Groen-Links oppositie.

Quote Dit was óns onderwerp. Waarom bel je ons dan niet even? Monica Leenders, fractievoorzitter VVD

Een getergde VVD-fractievoorzitter Monica Leenders richtte zich maandagavond tot initiatiefnemer van de motie, Jan Peters Rit (DPM). ,,Dit was óns onderwerp. Waarom bel je ons dan niet even?” Waarop Peters Rit weer geirriteerd liet weten dat hij ‘het zat was om zich steeds maar te moeten verantwoorden’. Hij betichttte de VVD van paranoïde gedrag.

Al met al werd pijnlijk duidelijk dat het weer goed mis is met de verhoudingen. En dat is niet voor het eerst. De manier van politiek bedrijven door het coalitie-motorblok leidde vijf jaar geleden al tot een grote bestuurscrisis in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad. Die bracht toen uiteindelijk wel nieuwe inzichten over het gezamenlijk besturen van een gemeente met meer inbreng vanuit de oppositie. Maar daarvan is steeds minder merkbaar.

‘Raar spelletje’

Hoe groot het wantrouwen bij de oppositie inmiddels is, blijkt onder meer uit deze uitspraken: ,,Dit is een raar spelletje” (Niek Engbers, GroenLinks), en: ,,Ik vraag me af wat hier allemaal gaande is en wat er verder nog uit de hoge hoed zal komen” (Monica Leenders, VVD).