Wantrouwen in laco leidt weer tot uitstel renovatie Geldrops zwembad

GELDROP - Een besluit van de Geldrop-Mierlose gemeenteraad over de renovatie van het Geldropse zwembad de Smelen is weer uitgesteld. Drie oppositiepartijen (PvdA, GroenLinks en VVD) willen meer garanties dat eigenaar Laco het zwembad in de toekomst wél goed onderhoudt.

De wethouder (Peter Looijmans, DGG) en de zwembadeigenaar (Bert Lavrijsen, eigenaar/directeur van Laco) waren het al eens: Laco gaat het zwembad -binnen én buiten- opknappen. renoveren en verduurzamen. Dat kost 2 miljoen euro totaal. Het grootste deel van dat bedrag (1,7 miljoen) schiet de gemeente voor. En gedurende de looptijd van het contract (15 jaar) komt 1 miljoen euro daarvan weer terug bij de gemeente. De kosten voor achterstallig onderhoud (250.000 euro) betaalt Laco zelf.

Wethouder en zwembadeigenaar kijken op de neus

Maar zo opgelucht als de wethouder en de zwembadeigenaar eerder deze week nog waren, zo zullen ze nu op hun neus kijken. Ze dachten dat een politieke meerderheid in de raadsvergadering van 13 december ook blij zou zijn met het bereikte akkoord dat per 1 januari zou moeten ingaan.

En die meerderheid leek er tijdens een commissievergadering dinsdagavond ook wel te zijn. Maar een politieke minderheid van drie oppositiepartijen (VVD, GroenLinks en PvdA) voorkwam dat het voorstel op de eerstvolgende raadsagenda geplaatst kan worden.

PvdA, GroenLinks en VVD zitten boordevol wantrouwen

De drie partijen zitten zo boordevol wantrouwen jegens Laco dat ze meer garanties eisen dat de zwembadeigenaar nu wél zorgt voor goed onderhoud. Bovendien willen ze meer inzicht in het renovatieplan (dat nog niet klaar is) voordat een overeenkomst gesloten wordt. En ze willen af van de bepaling in het contract dat Laco -na overleg met de gemeente- het buitenbad mag sluiten als het echt niet rendabel meer blijkt te zijn.

Wethouder kon tij niet keren

De wethouder, Peter Looijmans, bleek dinsdagavond niet bij machte het tij te keren. Ondanks zijn belofte dat er geen cent voor het renovatieplan betaald wordt totdat de raad het heeft kunnen zien. En dat is eind juni volgend jaar. En ondanks dat hij er op wees dat de bepaling over het buitenbad al meer dan twintig jaar in de overeenkomst met Laco staat.

Quote De gemeente gaat bankje spelen zonder zekerheden of onderpand Thomas Schouten, VVD

De wethouder gaat er nu voor zorgen dat de drie partijen extra informatie krijgen, zodat ze in ieder geval bespreking in de gemeenteraad niet meer kunnen tegenhouden. Of hij ze daarmee zo ver krijgt dat ze ook voor het plan zullen stemmen lijkt onwaarschijnlijk. Thomas Schouten (VVD) zei bijvoorbeeld dat hij met stomheid geslagen was door het financieringsplan: ,,De gemeente gaat bankje spelen zonder zekerheden of onderpand.” De VVD vindt dat een commerciële partij als Laco zelf voor financiering moet zorgen.

En: ,,Hier trappen we niet in", zei Richard van de Burgt (PvdA) over de overeenkomst. Hij vindt dat de gemeente veel te soft is geweest en noemt het een stuk ‘vol losse eindjes’. Verder is volgens hem (daarin bijgevallen door GroenLinks) 'het buitenbad hiermee ten dode opgeschreven’.

Tarieven niet extra omhoog

Het overeind houden van de Smelen kost de gemeente nu 221.000 euro per jaar. Na het sluiten van de nieuwe overeenkomst wordt dat 272.667 euro. De tarieven voor zwemmers en verenigingen stijgen niet extra. Omdat de gemeente de 1,75 miljoen voor de renovatie betaalt, hoeft Laco niet naar de bank. Dat scheelt nogal. Een banklening betekent 8% rente. De gemeente kan lenen voor 0,5%.

Door de grote opknapbeurt en door de duurzaamheidsmaatregelen zal Laco naar verwachting 65.000 euro per jaar besparen. In het contract is opgenomen dat dat bedrag in ieder geval jaarlijks gedurende 15 jaar aan de gemeente wordt afgedragen. Ook als het zwembad tussentijds zou sluiten. Verder staat in het contract dat Laco de Smelen niet mag verkopen.