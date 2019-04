‘Warm in je hart’ door jubilerende juf Yvonne in Mierlo

Heppie (t)Huis in Geldrop voor het vergeten kind

17:49 GELDROP - Het eerste Heppie (t)Huis van Nederland is vrijdagmiddag in Geldrop geopend. Het (t)huis aan de Willem Barentszweg is voor 8 kinderen uit Geldrop en Mierlo die uit huis geplaatst zijn. Er is zelfs een huishond.