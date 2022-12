‘Warme’ Kerst voor oorlogshelden is nu extra belangrijk: ‘Onze vrijheid hangt aan een zijden draadje’

Koopkracht­lo­ket Gel­drop-Mier­lo is vast een blijvertje, maar 8 ton is nu nog even genoeg

GELDROP-MIERLO - Eigenlijk weet iedereen in de Geldrop-Mierlose politiek wel dat 8 ton extra gemeentegeld voor inwoners in financiële energienood te weinig is. Maar om nu al nóg meer geld opzij te zetten in het gemeentelijk huishoudboekje, gaat een politieke meerderheid te ver.

13 december