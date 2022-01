Wasstraat in Coevering in Geldrop maakt plaats voor parkeerterrein Aldi; ‘Iedereen ontmoette elkaar hier’

GELDROP - Het was een mooie voorziening, de autowasstraat en de autowasboxen in de Geldropse wijk Coevering. Hoewel nog helemaal up-to-date moeten die plaats maken voor parkeerplaatsen bij de Aldi die rond Pasen in Winkelcentrum Coevering trekt. De autowasgelegenheid is al verdwenen, de parkeerplaatsen moeten nog aangelegd worden.

,,Ik vind het heel jammer”, aldus huurder en manager van benzinepomp Lukoil, Fried Smulders (58). ,,We hadden veel vaste klanten die hun auto kwamen wassen. Het was altijd druk. Bovendien was het een sociaal gebeuren. Iedereen ontmoette elkaar hier en maakte een praatje terwijl ze hun auto wasten. Of mensen kwamen even buurten met mensen die aan het wassen waren. Het was echt gezellig. Maar de eigenaar heeft de grond verkocht aan de Aldi.”

Voorwaarde van Aldi

De wasstraat en de drie wasboxen, waar mensen met de hand hun auto kunnen wassen, maken plaats voor parkeerplaatsen. ,,Aldi stelde die extra parkeerplaatsen als voorwaarde om in het voormalige pand van de Lidl te trekken”, aldus Smulders.

Quote Aldi start in februari met de verbouwing van de voormalige Lidl en wil rond Pasen in het pand trekken

Op zich is er voldoende parkeergelegenheid bij Winkelcentrum Coevering, maar niet direct voor het winkelpand waar de Aldi komt. Vanaf het grote parkeerterrein moeten mensen door het hele winkelcentrum lopen om er te komen. Met de extra parkeerplaatsen kan er voor de deur worden geparkeerd.

Jarenlange vertraging

Na jarenlange vertraging doordat de sloop van Winkelcentrum Wielewaal werd opgehouden door langdurige huurcontracten en vleermuizen, bouwde Lidl in Braakhuizen-Noord een nieuw pand en vertrok in oktober uit Winkelcentrum Coevering. In februari begint Aldi, die nu nog in de winkelstrip aan het Jozefplein in Braakhuizen-Zuid huist, aan de verbouwing van de voormalige Lidl. Rond Pasen vindt de verhuizing naar de Coevering plaats. Wat er met het pand in Braakhuizen-Zuid gebeurt is nog niet bekend.

De stoelendans van de supers in Geldrop, die veel stof deed opwaaien onder burgers en de plaatselijke politiek, is in beweging gekomen, maar heeft de autowasstraat de nek gekost. ,,Vorig jaar is er nog een nieuwe vloer gelegd, hij was helemaal up-to-date”, aldus Smulders. ,,Veel wijkbewoners hebben erover geklaagd dat de autowasgelegenheid weg is. Vooral over het verdwijnen van de wasboxen die voorzien waren van verschillende waterspuiten om de auto echt schoon te krijgen.” Dat wordt beaamd door Ronald Hurkmans. ,,Ik maakte er graag gebruik van. Met de hand wordt de auto toch beter schoon dan in een wasstraat. Deze boxen waren lekker dicht in de buurt en ik sprak altijd wel iemand.”

Druk bezocht door de buurt

Hoewel de pomp nu over minder faciliteiten beschikt, wordt die druk bezocht door de buurt. Behalve benzine worden er sigaretten en andere artikelen verkocht en is het een afhaalpunt voor pakjes. Er kan ook een boedelbak gehuurd worden. ,,En ik ben in gesprek met Lukoil om toch weer een paar wasboxen aan te leggen”, vertelt Smulders.

De autowasmuntjes die mensen eventueel nog hebben liggen, kunnen worden ingeleverd bij de pomp. ,,Mensen krijgen gewoon hun geld terug.”