Wat is er nu écht mis in Nuenen?

Ze zitten er inmiddels rustig bij, de vijf bronzen Aardappeleters van Van Gogh in het centrum van Nuenen. Maar amper drie jaar geleden vormde de beeldengroep van kunstenaar Peter Nagelkerke nog het oog van een ongeëvenaarde beeldenstorm. Het kunstwerk spleet nog voor het er stond het dorp uiteen in twee kampen. Sommigen vonden het een prachtig staaltje Van Gogh-promotie, anderen een belediging voor het vermaarde werk van Nuenens beroemdste oud-inwoner. Een open brief van een omvangrijke groep tegenstanders bracht een discussie op gang die het dorp maandenlang in zijn greep hield.