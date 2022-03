Wat verwachten inwoners van Nuenen van de politiek? Meer woningen én behoud van rust

Benefiet­con­cert in Nuenen voor Oekraïne: ‘Het laat je niet los, het is beangsti­gend’

NUENEN - We zijn in Armageddon terechtgekomen, kunnen we niets doen? Dat was de vraag tijdens een gesprek tussen de Oekraïense Anna Karnovska en Pieta Tomas van Cultuur Overdag. Zo ontstond het idee voor het benefietconcert maandag in Het Klooster.

10:09