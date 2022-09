Wat we kunnen leren van vogels, zeker wanneer je leven bijna eindigt

Fietser zwaarge­wond bij aanrijding met voetganger in Geldrop, met spoed naar ziekenhuis

GELDROP - Een fietser is woensdagmiddag in Geldrop zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een voetganger. De voetganger hield geen verwondingen over aan het ongeluk op de Eindhovenseweg.

