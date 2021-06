Wat wordt het? Bos of bier in Mierlo-oost?

MIERLO - Verrijst straks een nieuw bos ten oosten van Mierlo? Domineren bessenstruiken er later het aanzicht? Is het over een tijdje het kloppende hart van Mierlose tuinders? Of wuiven graan en hop er over een paar jaar in de wind?

Het zijn vier manieren waarop Landschapspark Mehr en Lo vorm kan worden gegeven, zo bleek gisteren uit een presentatie voor raadsleden. Onder die noemer wil de gemeente een stuk agrarisch buitengebied van zo’n dertig hectare ten oosten van Mierlo omtoveren tot een landschappelijke aantrekkelijk gebied met recreatie. Geldrop-Mierlo wil zo in een gebied met veel stoppende boeren een recreatieve verbinding met onder meer wandelpaden tussen de bebouwde kom en het natuurgebied Sang en Goorkens aanleggen. Ruim twee jaar geleden nam Geldrop-Mierlo al een voorschot op die plannen door het voorkeursrecht op de gronden te vestigen. Inmiddels zijn er vier scenario’s met treffende namen uitgewerkt: een nieuw bos, plantage Mierlo, de tuinen van Mierlo en akkers en ale.

Mierloos bier

Het kan dus zomaar zijn dat er straks lokaal Mierloos bier gebrouwen wordt, maar ook dat het kersendorp er massaal aan het tuinieren gaat. Bijvoorbeeld in een collectieve tuin, waar groenten van eigen kweek in een streekwinkeltje worden verkocht.

Gewoond wordt er ook, wat Niek Engbers (GroenLinks) nogal wat vragen deed oproepen. ,,Waar komen die woningen dan? Hoeveel zijn het er en maakt dat de natuur juist niet kwetsbaarder?’’ Volgens de gemeente komen er zo’n 75 tot 100 woningen voor doelgroepen. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een woonvorm voor ouderen met dementie of om tiny houses.

Hoewel meer natuur meestal een GroenLinkser als muziek in de oren klinkt, zijn er toch wel enige zorgen in Engbers’ woorden te proeven. ,,Want waar zie je straks nog van die weidse, agrarische landschappen in onze gemeente?’’ Een zorg die met hem gedeeld wordt CDA’er Mark Claassen.

Grondeigenaren

En wat moet het zoal kosten, wil Claassen dan ook nog wel weten? Volgens de gemeente is het nog lastig om dat precies te beramen, omdat nog niet duidelijk is hoeveel gronden worden gekocht. Duidelijk is dat Geldrop-Mierlo in ieder geval nog vaak met grondeigenaren om tafel gaat de komende tijd. Na het zomerreces mag de politiek zich weer over de plannen uitspreken. Dat moet dan weer een zogeheten ontwerp-structuurvisie opleveren. Die komt eind dit jaar ter inzage te liggen, zodat omwonenden er hun licht op mogen laten schijnen. In maart 2022 moeten de plannen definitief zijn.