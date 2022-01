Wederom is het raak in Nuenen: ‘Met tienduizend euro had ik het ook van de daken geschreeuwd’

overzicht En dan ben je opeens miljonair: ook deze Brabanders wonnen forse geldprij­zen

Bijna vijf miljoen euro. Dat is de prijs die bij elkaar viel op een woonwagenkamp in Nuenen. Bewoonster Jolanda moet nog steeds bijkomen van alle felicitaties: “Ik heb er vannacht niet van geslapen. Er komt nu zoveel over me heen.” Maar, hoe bijzonder ook, het is zeker niet voor het eerst dat een Brabander een groot geldbedrag wint bij een loterij, een spelshow of in het casino. Een overzicht.

11 oktober