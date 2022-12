Weeffabriek omgetoverd tot Winter Wonderland: een winterfeest voor jong en oud

De Weeffabriek is al klaar voor het feest op vrijdag 23 december met winterse verlichte bomen en een enorme kroonluchter. De schoorsteen op plein De Bleek is groen verlicht en zo nu en dan komt er een rookpluimpje uit. Bij de vuurkorven kan iedereen zijn vingers en tenen warm houden en voor de inwendige mens is er warme chocolademelk en glühwein.

Om de versiering compleet te maken mogen kinderen komen helpen. Vanaf 16.00 uur zijn ze welkom op de kinderknutselmiddag om wensballen te maken die in een van de bomen op het terras gehangen kunnen worden. De beloning bestaat uit frisdrank en lekkernijen.

The Mother of urban

Het is de eerste activiteit van de nieuwe stichting The Works die culturele activiteiten wil organiseren met de focus op inclusiviteit, diversiteit en talentontwikkeling. Zij richten zich vooral op ‘jongeren’ van 18 tot 50 jaar van de gemeente Geldrop-Mierlo. Het bestuur bestaat uit twee oud-wethouders jeugd en cultuur, Rob van Otterdijk en Miranda Verdouw, aangevuld met Ronald Pelgrim.

Het creatieve brein is de in Geldrop wonende Amerikaanse Leanne Carlisle. Bij de jongeren in de gemeente staat ze bekend als ‘The Mother of Urban’, omdat ze zich bezig houdt met alles wat met urban te maken heeft, zoals breakdance, graffiti, urban theater en hiphopmuziek.

Quote Iedereen uit welke cultuur dan ook is welkom Miranda Verdouw, Bestuurslid The Works

Wat muziek en artiesten betreft heeft Winter Wonderland behalve een vleugje kerstsfeer dus een behoorlijke dosis urban te bieden. De Eindhovense woordkunstenaar Terence van Lange is zeer bekend binnen de urban gemeenschap en intussen ook daarbuiten. Hij vertelt om 19.00 uur tussen de vuurkorven satirische kerstverhalen.

Funk, soul en R&B

Goochelaar Zippo Guo die daarna optreedt, is nog veelzijdiger dan zijn naam doet vermoeden. Hij brengt een mix van theater, dans en magie. In Europa won hij prijzen met zijn unieke show. De Eindhovense Michelle Verhoek heeft haar kunsten met de laser-hoelahoep al eerder laten zien tijdens GLOW Eindhoven. Zij geeft een show met dans, muziek en licht. De breakdancende acrobaat Bboy Jan is het sluitstuk van de show. De circusartiest weet al breakdancend grote hoogte te bereiken door het stapelen van stoeltjes.

Na de optredens breekt het feest om 21.00 uur pas echt los met DJ Cutnice, die al 30 jaar mensen aan het dansen weet te krijgen met funk- en soulmuziek aangevuld met rhythm-and-blues (R&B). De Weeffabriek wordt dan ook één grote dansvloer tot 1 uur ’s nachts waar echt iedereen, van jong tot oud welkom is.

,,De Weeffabriek is rolstoelvriendelijk”, vertelt Miranda Verdouw in haar hoedanigheid als bestuurslid van The Works. ,,We hopen dat rolstoelgebruikers en andere mensen met een beperking er ook bij zijn. Mensen met een kleine beurs en iedereen uit welke cultuur dan ook is welkom.”

De entree voor Winter Wonderland in de Weeffabriek aan de Molenstraat 23 is gratis. In de dagen voor het evenement worden er willekeurig 300 consumptiesterren uitgedeeld voor een gratis drankje.