Weer ‘diamantendiplomaat’ uit Geldrop vrij: ‘Had al 2 jaar geen contact met andere witwasverdachten’

Champagne op de ambassade

Het doel van de missie was het vinden van mensen uit Europa en Dubai die willen investeren in projecten in Afrika. In werkelijkheid werd er vermoedelijk drugsgeld geïnvesteerd in Afrikaanse projecten, goud en diamanten. Door de diplomatieke status konden de verdachten relatief vrij reizen of post versturen naar Afrika. Wie zwaait met een diplomatiek paspoort hoeft bij de grenscontrole niet altijd zijn koffer te openen. Hetzelfde zou kunnen gelden voor post die zij naar het buitenland verstuurden. ,,We vermoeden dat het onder andere zo is gegaan”, aldus officier van justitie Janine Kramer.