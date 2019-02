Weer gedoe over rol burgemeester Nuenen in fusiedossier

Woonwagen Mierlo terecht op slot vanwege hennepknip­pe­rij

13 februari DEN HAAG/MIERLO - De burgemeester van Geldrop-Mierlo heeft in 2017 terecht een woonwagen aan de Loeswijk in Mierlo voor drie maanden gesloten na de ontdekking van een hennepknipperij in een schuur die bij woonwagen hoort. Dit besliste woensdag de Raad van State waar de bewoonster vorige maand naar toe stapte.