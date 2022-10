Weer is het wachten op extra huurwoningen in Mierlo; voor- en tegenstanders snakken naar duidelijkheid

Al bijna 40.000 mensen in Zuid­oost-Bra­bant krijgen energietoe­slag van 1300 euro; aanvragen stromen nog steeds binnen

EINDHOVEN/HELMOND - Bijna 40.000 huishoudens in Zuidoost-Brabant hebben tot nu toe de energietoeslag van 1300 euro uitgekeerd gekregen of krijgen het bedrag binnenkort gestort. Dat blijkt uit een rondgang langs de 22 gemeenten in de regio Eindhoven/Helmond.

14 oktober