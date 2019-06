Weer roep om voltooiing ruit in Nuenen

Aanleiding voor de petitie is een uitgebreid onderzoek dat Nuenen samen met de provincie wil gaan doen om de verkeersoverlast in het dorp te bestrijden. Volgens de initiatiefnemers gaan de suggesties voor de zogenoemde planstudie niet ver genoeg omdat het verkeer vooral over de bestaande wegen door de Nuenense woonwijken wordt 'geperst'.