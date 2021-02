Weg met losse kleedjes: seniorenproject in Geldrop-Mierlo helpt huis veilig te maken

Zangdocen­te uit Nuenen heeft alwéér een leerling die furore maakt in The Voice

9 februari NUENEN - Zangdocente Paula Snoeren uit Nuenen heeft opnieuw een leerling die te zien is in The Voice Of Holland: Job Teunis uit Eindhoven. Ook BN’ers vinden hun weg naar Het Klooster voor les in techniek, of een voorbereiding op liveoptredens. „Ik heb veel kennis en ervaring om te delen.”