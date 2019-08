Weg tussen Nederwetten en Nuenen driekwart jaar dicht

Vanaf de Hooidonkse molen ten noorden van Nederwetten tot aan de kruising van de Broekdijk met de Gerwenseweg in Nuenen gaat de weg dicht. Het doorgaande gemotoriseerde verkeer tussen Son en Breugel en Nuenen wordt omgeleid via Eindhoven (Europalaan en Kennedylaan). Via de Soeterbeekseweg blijft Nederwetten bereikbaar voor de inwoners en bezoekers. Bedrijven en bewoners direct aan de doorgaande route blijven in ieder geval altijd vanuit één richting bereikbaar.

De klinkerweg tussen Breugel en Nuenen is bijzonder omdat het een van de weinig overgebleven klinkerwegen is in Nederland met zo’n grote lengte (5 kilometer). De Broekdijk, Eikelkampen en Hooijdonk zijn aan het eind van hun levensduur en voldoen niet meer aan de huidige verkeersnormen. De weg is onveilig en door honderden eikenbomen in de berm is er een groot risico op fatale ongelukken.

Protest

In het verleden is overwogen om alle bomen langs de cultuurhistorische weg te kappen. Na protest in de gemeenteraad van Nuenen en van de dorpsraad van Nederwetten is er een nieuw ontwerp gemaakt waarin het grootste deel van de bomen blijft gespaard. Alleen de bomen die dood of ziek zijn, worden gekapt. Het gaat volgens de gemeente om maximaal tachtig eiken. Om het beeld van de laan niet aan te tasten worden er nieuwe, jonge eikenbomen geplant, ondanks de overlast door de eikenprocessierups.

Om de weg toch veiliger te maken, kiest de gemeente voor een versmalling van de weg en plateaus op de kruispunten. De bermen worden verhard om landbouwvoertuigen en vrachtwagens elkaar te kunnen laten passeren.

Het hele tracé krijgt gebakken straatklinkers. Alleen ter hoogte van Nederwetten worden de klinkers vervangen door stil asfalt om de overlast in het dorp te beperken.

Fietsers

Ook het fietspad wordt aangepakt. Het tegelfietspad langs de Broekdijk krijgt asfalt. De hele route blijft tijdens de operatie beschikbaar voor fietsverkeer. Als het fietspad niet beschikbaar is, is de rijbaan voor fietsers.

Inwoners van Nederwetten zijn dinsdagavond bijgepraat over de werkzaamheden tijdens een drukbezochte bijeenkomst in dorpshuis De Koppelaar. Bewoners zijn vooral benieuwd naar de nieuwe situatie. Ze vinden de reconstructie bijvoorbeeld een goede gelegenheid om het verkeer te waarschuwen dat het tracé geen voorrangsweg (meer) is. De gemeente gaat bekijken of extra verkeersborden oplossing kunnen bieden.