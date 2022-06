Weggooien? Mooi niet! Repareer het bij het Repaircafé in Geldrop

GELDROP - Nieuw in Geldrop: het Repaircafé. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan in het café aan de slag met deskundigen. Wie niets heeft om te repareren, is ook welkom voor koffie, een praatje, of om iemand anders te helpen.

Het Repaircafé in Geldrop is opgezet door enkele studenten sociaal werk van het Summa College in Eindhoven, in samenwerking met kringloopwinkel Het Goed en welzijnsorganisatie LEVgroep Geldrop-Mierlo.

Deskundigen én studenten

,,Het is gratis toegankelijk en het draait om (samen) repareren”, legt Hilde Hess (41) van LEVgroep Geldrop-Mierlo uit. ,,We zijn gevestigd bij Het Goed. Gereedschap en materiaal is aanwezig om allerlei reparaties uit te voeren, op elektrische apparaten, fietsen, speelgoed en ga zo maar door. We zijn trots op het zestal deskundige vrijwilligers, met reparatiekennis en -vaardigheden op allerlei terreinen, en de zes studenten van het Summa die de kar met hen gaan trekken.”

Quote Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid Hilde Hess, LEVgroep Geldrop-Mierlo

Mensen met reparatiekennis worden zo op waarde geschat. ,,Waardering die zij verdienen, want waardevolle praktische vaardigheden worden door hen overgedragen naar de studenten”, aldus Hess. ,,Daarmee worden spullen langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. Maar vooral willen we een verbindingsplek zijn, een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

Ook voor een kopje koffie of een praatje

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het Repaircafé gaan ze samen met de vrijwilligers aan de slag om de goederen weer werkend te krijgen. ,,Zo valt er altijd wel wat te leren’, zegt Hess. ,,Wie niets heeft om te repareren, is welkom om een kop koffie of thee te drinken. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders. Je kunt ook gezellig wat lezen of inspiratie opdoen aan de leestafel van Het Goed.”

Maatschappelijke stage

Zes Summa-studenten runnen het Repaircafé en zijn elke eerste woensdag van de maand aanwezig. ,,Vanuit de LEVgroep kregen eerstejaarsstudenten sociaal werk de opdracht om een maatschappelijke stage lopen”, vertelt Bjorn van den Boogaard (18), zelf zo’n eerstejaars. ,,Samen met vijf anderen schreef ik me in voor het Repaircafé.”

Quote Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Zeker jongere generaties weten niet meer hoe dat moet Bjorn van den Bogaard, student sociaal werk

,,We gooien eigenlijk best gemakkelijk iets weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn”, vindt Van den Boogaard. ,,Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Zeker jongere generaties weten niet meer hoe dat moet. Jammer, want we vinden wel een duurzame toekomst heel belangrijk.”

‘Niet zo moeilijk als het lijkt’

In het café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. Van den Boogaard: ,,En er opnieuw de waarde van in te zien. Hopelijk dragen we bij aan een mentaliteitsverandering. Maar bovenal willen we verbinden, samenwerken, en laten zien dat repareren leuk is en helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. Vooral als je dat met iemand samen doet. Kom het ook eens proberen!”

Elke eerste woensdag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur is het Repaircafé bij Het Goed, Emopad 23 in Geldrop, geopend.