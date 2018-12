Weinig animo in Geldrop-Mierlo voor inspraak over inspraak

Toch heeft de gemeente iets geleerd: namelijk dat communiceren beter kan en dat na direct na iedere samenwerkingsvorm met een groep uit de samenleving een soort klanttevredenheidsonderzoek gedaan moet worden.

Het onderzoek is het gevolg van een voorstel dat de PvdA deed in de zomer van vorig jaar. De partij wilde weten hoe de samenwerking tussen vertegenwoordigende organisaties in Geldrop-Mierlo met de gemeente verloopt. En natuurlijk of die voor verbetering vatbaar is.

Uitnodiging

Met het onderzoek is gewacht tot na de gemeenteraadsverkiezingen. In totaal 56 vertegenwoordigende organisaties (belangenverenigingen, bewonersorganisaties en dergelijke) kregen een uitnodiging om een digitale enquête in te vullen. Bijna de helft van die organisaties zijn in de hele gemeente actief. De rest alleen in Geldrop.

Een teleurstellend aantal van 18 organisaties vulde de vragenlijst in. En twee geplande bijeenkomsten (in 't patronaat in Mierlo en in Hofdael in Geldrop) waarin de resultaten besproken zouden worden, werden afgelast toen bleek dat er in totaal slechts drie aanmeldingen waren.

Te druk

Raadslid Jan Peters Rit (Dorpspartij Mierlo) werd samen met burgemeester Berry Link en DGG-fractievoorzitter Frans Stravers aangewezen om namens de gemeenteraad het gesprek aan te gaan met de vertegenwoordigende organisaties. ,,Ja, die respons is zeker teleurstellend", zegt Peters Rit, ,,we vinden het ook lastig om er iets over te zeggen. Want wat is de oorzaak? Was onze opzet onduidelijk? Hebben mensen het te druk om zo'n vragenlijst in te vullen? Of vinden ze het niet belangrijk genoeg? Wij vinden dat in ieder geval wel".

Communicatie

In ieder geval heeft het groepje van Peters Rit toch conclusies getrokken op basis van de wél ingevulde vragenlijsten: er moet meer aandacht besteed worden aan communicatie. Die is niet alleen van belang voorafgaand aan een samenwerking of inspraaktraject maar ook tijdens en daarna. Ook moet er standaard aan organisaties die betrokken waren bij gemeentelijke besluitvorming gevraagd worden hoe ze die samenwerking hebben ervaren. Peters Rit voegt daar nog aan toe dat de gemeente zo vroeg mogelijk burgers of organisaties moet betrekken: ,,En niet pas vlak voor de besluitvorming".