Weinig jeugd bij kringgildedag in Geldrop

GELDROP - Eindelijk houdt St. Jorisgilde Zesgehuchten in Geldrop zijn eigen kringgildedag voor de jeugd. Daardoor kunnen zijn jeugdleden in eigen huis deelnemen aan wedstrijden. Maar het aantal deelnemers op 19 mei 'valt vies tegen'.

,,We beschouwen dit ook als een open dag. We hebben spelletjes georganiseerd. Zo hopen we de jeugd te interesseren", zegt de hoofdman van het Zesgehuchtense St. jorisgilde Cleo van Kemenade over de organisate van de kringgildedag voor de jeugd van zes tot zestien jaar. Die is op zondag 19 mei aan het gildeterrein aan Hoog Geldrop tegenover de kerk van Zesgehuchten. ,,De inschrijving valt vies tegen. Bij de gildedag voor de jeugd in Waalre waren er vorig jaar nog 45 deelnemers. Wij komen niet verder dan vijftien. Bij onze wedstrijden zijn er ook niet de gebruikelijke bazuinblazers omdat die ontbreken bij de inschrijvers."

Thuiswedstrijd

Het Zesgehuchtense gilde vond dat, nadat het evenement jarenlang al elders bij één van de tweeënvijftig gilden in de regio had plaatsgevonden, de Geldropse jeugd ook een keer een thuiswedstrijd moest kunnen spelen.

,,Het lage aantal inschrijvingen komt ook doordat het aantal jeugleden van de gilden steeds lager wordt", verklaart Van Kemenade.

Ook zijn er andere activiteiten in de regio waardoor er maar weinig jeugd naar Geldrop kan komen op die dag. St. Joris stelde als thema voor de bijeenkomst 'het gilde verweven in de samenleving'. ,,We bestaan als gilde onafgebroken al 610 jaar. Daar waren ook altijd mindere tijden. Maar het gilde zal er altijd wel blijven", verwacht hoofdman Van Kemenade. Om het leuk te maken voor jeugdige bezoekers - ook jongeren uit de buurt zijn uitgenodigd -, hebben zij op de gildedag de mogelijkheid te schieten met een luchtbuks, kunnen ze hoefijzers werpen en darts gooien. Voor de jeugdige gildedeelnemers uit de kring Kempenland is er een grote hoeveelheid prijzen in de vorm van zilveren schilden beschikbaar gesteld die zijn gesponsord door allerlei organisaties.