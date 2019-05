Weinig speelgoedwinkels meer in Geldrop

Maar aan het vertrek van een winkel van een speelgoedketen kunnen ze niet veel doen. ,,Daar hebben we geen invloed op”, zegt Donders. ,,Er moet maar net iemand komen die er zin in heeft en er geld in wil steken.” De leegstand in het centrum is ongeveer hetzelfde gebleven. ,,Er zit altijd beweging in. Er zijn zaken verhuisd, er zijn er een paar verdwenen en een paar bijgekomen.”

Kapperszaken zijn er bijvoorbeeld genoeg. ,,Mensen laten zich blijkbaar graag in het centrum kappen.” Volgens Donders zijn er positieve ontwikkelingen waar hij nog niets over kan zeggen. Het is maar de vraag of dat een speelgoedzaak betreft. Dus wie te laat is met het online bestellen van speelgoed, kan kijken of er of een leuk prentenboek of leesboek te vinden is bij de boekhandel.