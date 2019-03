Weinig toekomst voor kermis in Geldrop

GELDROP - De toekomst van de kermis in Geldrop ziet er niet goed uit. Dit jaar in september is er nog Kermis in Geldrop, maar daarna is het hoogst onzeker. Er is gewoon te weinig plek en op de plek die er is (Horecaplein) zijn de mogelijkheden beperkt.

Geldrop dreigt zijn kermis te verliezen. Probleem is dat er straks geen geschikte plek meer voor is. Eerder stond de kermis op de Korte Kerkstraat, maar sinds het herinrichten van deze winkelstraat is die niet meer geschikt. Daarna was de kermis onder meer op het parkeerterrein De Meent bij het gemeentehuis. Maar dat terrein is helemaal ontoegankelijk nu er gebouwd wordt aan het nieuwe gemeentehuis. Volgend jaar is het terrein weer beschikbaar, maar omdat het veel groener wordt ingericht is er dan geen plek meer voor de kermis.

Verzet

Dan is er nog het Horecaplein. Maar daar stuit de kermis weer op verzet van de horeca-ondernemers. Die willen zelf een programma met livemuziek organiseren en dat kan niet als het kermisgeluid er doorheen blaast. De gemeenteraad heeft daarom besloten dat er geen kermisattracties met versterkt geluid op het plein mogen.

De kermis is al langer een zorgenkindje in Geldrop. Al jaren liepen de bezoekersaantallen terug. Een intensieve campagne heeft die negatieve trend wel omgebogen, maar de aantallen van meer dan tien jaar geleden worden niet meer gehaald. Jeucken denkt dat jongeren eerder kiezen voor de kermis in de grotere steden. De kleine kermis in Mierlo doet het overigens onverminderd goed. ,,Daar is door de herinrichting van het centrum de plek alleen maar beter geworden", zegt Jeucken.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de organisatie van de Geldropse kermis met ingang van dit jaar uitbesteed zou worden. Met het uitbesteden wilde de gemeente 20.000 euro besparen. Maar de aanbesteding is mislukt. Er meldden zich twee organisaties, maar die lukte het niet om tijdig met de vereiste papieren te komen. Daarom heeft de gemeente de procedure gestopt. ,,We gaan het nog een jaar zelf doen", zegt Jeucken, ,,en over hoe het daarna moet en óf we de kermis in Geldrop nog wel toekomst heeft, zullen we het binnenkort wel hebben. Ik neem aan dat de gemeenteraad daar het initiatief voor zal nemen".

Achter het net

Het niet doorgaan van de aanbesteding maakt het organiseren wel nog lastiger. Geldrop zal bij veel attracties achter het net vissen omdat contracten met exploitanten meestal tussen november en januari worden gesloten. Voor wethouder Marc Jeucken aanleiding om te verzuchten: ,,Zo wordt het natuurlijk wel steeds lastiger om hier een kermis te houden. Ik vraag me af of er nog wel voldoende interesse is bij kermisexploitanten”.

Niet realistisch