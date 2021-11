Wens voor Geldropse bieb-verhuizing naar Hofdael komt toch weer bovendrijven

Verhuizing van de bieb is al jaren een vurige wens van coalitiepartijen DGG en CDA. Zij zien een enorme toegevoegde waarde als de bibliotheek in een vernieuwd en uitgebreid Hofdael mede invulling geeft aan de culturele samenwerking en levendigheid. Groot en lichtend voorbeeld voor de twee partijen is een dergelijk centrum in Kerkrade.

Maar het wensbeeld leek nooit realiteit te zullen worden omdat de bibliotheek geen enkele neiging vertoonde er in mee te willen gaan. De bieb zit nu in een pand middenin het centrum aan het Horecaplein. De instelling is mede eigenaar van het gebouw en is er dus baas in eigen huis. De Geldropse bieb is een van de vijf vestigingen van de Bibliotheek Dommeldal. Andere zijn in Mierlo, Son en Breugel, Nuenen en Heeze-Leende. In totaal zijn er zo'n 20.000 mensen lid van. De bieb krijgt jaarlijks 7 ton subsidie in Geldrop-Mierlo.

Politiek bespreekt stand van zaken bij Hofdael

Maar deze week kwam de bieb-verhuiskwestie toch ineens weer bovendrijven. De gemeentepolitiek bespreekt momenteel de stand van zaken bij Hofdael. Er moet nogal geïnvesteerd worden in het gebouw en de technische installaties. Maar voordat dat gebeurt wil de gemeenteraad dat er een heldere visie op de toekomst ligt met een al net zo helder financieel plan. Het centrum kenmerkte zich sinds de bouw in 2000 vooral door een jaarlijks tekort van zo'n 3 ton. Ook verzelfstandiging (overdracht aan een stichting) hielp niet.

Na een conflict met de gemeente stapte het vorige Hofdaelbestuur op. Sinds anderhalf jaar zit er een nieuw bestuur dat er samen met manager Hannie Derks volgens de gemeente ‘met minimale middelen een maximaal resultaat’ aan het behalen is. Ondanks de corona en ondanks de tijdelijkheid van de situatie. Ook vanuit de politiek was er veel lof voor het huidige Hofdael. Alleen DGG mopperde namens enkele verenigingen die ruimte huren in Hofdael. Zij vinden dat commerciële huurders tegenwoordig te veel worden voorgetrokken.

Toekomstplan Hofdal moet nog wachten

Het was de bedoeling dat cultuurwethouder Rob van Otterdijk voor het einde van dit jaar met een toekomstplan voor Hofdael zou komen. Dat is niet gelukt. ,,We zijn gewoon nog niet zo ver", zei de wethouder deze week. Wat hem betreft kan het huidige bestuur wel verder met hoe het nu gaat. De twee zalen zijn opgeknapt, de pr en communicatie zijn verbeterd, de uitstraling is prettig huiskamer-achtig en er zijn meer vrijwilligers en meer (commerciële) huurders.

Als het aan de wethouder ligt krijgt het bestuur dan ook de gewenste ruimte om aan te tonen dat de horeca levensvatbaar te maken is en een nieuwe naam te introduceren (de Weeffabriek lijkt de meeste kans te maken).

In de gemeentebegroting houdt de gemeente al rekening met extra geld voor Hofdael de komende jaren. Volgend jaar krijgt Hofdael in totaal 4,3 ton, de jaren daarna 3,8 ton.

Nu eerst accommodatie-onderzoek Geldrop

Maar grote investeringen en besluiten over wie de programmering en het beheer gaan doen, worden nu nog niet genomen als het aan Van Otterdijk ligt. Daarvoor wil hij onder meer het accommodatie-onderzoek afwachten. Want stel dat daaruit zou blijken dat die bieb-verhuizing misschien tóch wel een goed plan zou kunnen zijn, dan komt het hele plaatje er weer anders uit te zien.

Bibliotheekdirecteur Luc Pruijn wacht ondertussen de gang van zaken af. Van de gemeente hoorde hij al een tijd niks meer. Een verhuizing ziet hij nog steeds niet zitten, zegt hij desgevraagd. Samenwerking met Hofdael wel. En dat gebeurt ook in toenemende mate. Hij noemt het Literair Café dat de bieb daar organiseert als voorbeeld.

Maar als de bieb niet wil, waar praten ze dan nog over in de politiek? Jullie zijn toch eigen baas?

,,Ja dat is wel zo. Maar voor de financiering van onze huisvesting zijn we via de jaarlijkse subsidie indirect natuurlijk toch van de gemeente afhankelijk.”

Pruijn kan zich niet voorstellen dat de gemeente de bieb tot verhuizen zou dwingen. Maar feit is wel dat de gesprekken die liepen met wethouders en ambtenaren over opties voor gevelverfraaiingvan het bieb-gebouw (bijvoorbeeld met groen) al een tijd helemaal stil liggen.

Volledig scherm Centrum Hofdael. © DCI Media