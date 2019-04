WensAmbulance brengt Theo uit Heeze zelfs naar Frankrijk

HEEZE / GELDROP - ,,Ik wil naar mijn pleegdochter”, zei Theo van Gestel toen hem werd gevraagd of hij een laatste wens had. Theo is bijna 91, woont in Heeze en verblijft in hospice Het Baken in Geldrop om zijn laatste dagen door te brengen. Zijn pleegdochter Dalila woont in Orly, vlakbij het vliegveld van Parijs.