Wensballen en verzoeknummers voor stichting No Guts No Glory in Geldrop-Mierlo

GELDROP-MIERLO - Er hangen al wensballen in de kerstbomen op het horecaplein in Geldrop en in de buurt van ’t Patronaat in Mierlo. Iedereen kan er een kopen voor 1 euro, op het kaartje een wens schrijven en in de boom hangen. Het bedrag komt ten goede aan de Stichting No Guts No Glory, die wensen van mensen met kanker en hun naasten vervult.

De wens die de koper van een wensbal op het kaartje schrijft, kan van alles zijn; een bloemetje voor de buurvrouw, een nieuwe fiets of een bezoekje aan de dierentuin. De stichting Wollige Winterweken gaat er een paar verwezenlijken, evenals de gemeente Geldrop-Mierlo. Hoewel er dus een kans is dat de wens in de kerstbal wordt vervuld, is dat niet het belangrijkste van de actie. Dat is de opbrengst, die gaat naar Stichting No Guts No Glory.

Vergoeden medische behandelingen

Richard Theuws van de stichting was woensdag op het Horecaplein om namens het goede doel een wensbal in de boom te hangen. ,,De stichting is elf jaar geleden opgericht”, vertelt hij. ,,In eerste instantie werd er geld ingezameld om medische behandelingen te betalen die niet door de zorgverzekering werden vergoed. No guts no glory was het lievelingsnummer van Sander Gerritsen, die als eerste werd geholpen door de stichting.”

,,Tegenwoordig worden steeds meer behandelingen vergoed en daarom heeft de stichting een ommezwaai gemaakt. Nu willen we ervoor zorgen dat mensen genieten in de tijd die ze nog hebben.” Thews is ervaringsdeskundige. Zijn vrouw Sharon overleed in maart van dit jaar. Haar laatste wens was om al haar vrienden nog een keer bij elkaar te zien. ,,Voor haar werd er een muziekfestival georganiseerd, het Jankfest.” Dat werd zo genoemd omdat het bij voorbaat vast stond dat er gehuild zou worden.”

Muzikaal karakter

Omdat de stichting gelooft in de kracht van muziek, hebben veel wensen een muzikaal karakter. Dat is de belangrijkste redenen dat de stichting Wollige Winterweken deze keer No Guts No Glory uitkoos. ,,Het heeft met muziek te maken”, aldus Sander Waterschoot, bestuurslid van de Wollige Winterweken en kartrekker van KommuS Radio. ,,Echt iets voor ons dus. Daarnaast kiezen we vaak een minder bekend doel uit, juist om dat voor het voetlicht te schuiven.”

De ijsbaan en andere activiteiten die met de Wollige Winterwerken te maken hebben, konden niet doorgaan, maar KommuS Radio maakt 12 uur per dag liveprogramma’s om de stilte enigszins te vullen. Waterschoot: ,,Iedereen kan tegen de prijs van een donatie een verzoekje aanvragen en dat bedrag wordt gedoneerd aan No Guts No Glory. Het maakt niet uit hoeveel, we draaien het nummer. Soms is het maar 50 cent, maar er worden ook grote bedragen gedoneerd.” Op dit moment is de actie tien dagen bezig en is er 742 euro bij elkaar gebracht. ,,De verzoekjes stromen binnen”, zegt Waterschoot tevreden.

Verkooppunten

De wensballen zijn in Geldrop te koop bij Centrum Hofdael, Molenstraat 23. De boom staat op het horecaplein, omdat het de bedoeling was dat de ballen ook bij de horecagelegenheden te koop zouden zijn, maar die zijn vanwege de coronamaatregelen gesloten. In Mierlo kunnen ze worden gekocht bij Eethuis Rientje en supermarkt Plus. De actie loopt tot en met zondag 9 januari. Wie wil bijdragen met een verzoeknummer, kan terecht op wolligewinterweken.nl. Wie rechtstreeks aan de stichting wil doneren, kan dat doen via stichtingngng.nl.