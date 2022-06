Werk aan Braakhuizense Jozefkerk gaat door, maar ook hier personeelsschaarste en lange levertijden

Direct na de bouwvak start het daadwerkelijke slopen en bouwen in de Jozefkerk in de Geldropse wijk Braakhuizen-Zuid. In de kerk komen dertig woonstudio’s (sociale huur) voor ouderen met beginnende dementie en jongeren met een beperking. Er komen gezamelijke ruimten voor de bewoners en er is plek voor praktijken, bijvoorbeeld van een fysiotherapeut.

‘Zorggerelateerde huurder’ gevonden voor priesterkoor

Die praktijkruimte komt op twee etages op de plek van het priesterkoor. En Houtakkers zegt dat daar inmiddels een huurder voor gevonden is. ,,Zorggerelateerd en medisch ondersteunend”, omschrijft hij nogal cryptisch. Als het huurcontract getekend is, zal de naam vrijgegeven worden. In ieder geval wordt het een voorziening waarbij mensen uit de wijk ook terecht kunnen.

Flappen-gordijnen voor uitgaande vleermuizen

Dat er weinig activiteiten waarneembaar zijn bij de kerk heeft nog steeds te maken met de vleermuisjes. Die mochten eerst hun winterslaap afmaken. In de tussentijd zijn in de omgeving 29 vleermuiskasten opgehangen.

Een soort flappen-gordijnen in de kerkramen zorgen er voor dat de vleermuizen wel uit, maar niet meer in de kerk kunnen. Ecologische inspecteurs checken regelmatig of er nog vleermuizen vertoeven of dat ze hun alternatieve huisvesting al gevonden hebben.

Het was de bedoeling dat de oplevering van de verbouwde kerk zou plaatsvinden in de zomer van 2023. Maar dat wordt toch weer wat opgeschoven. Naar eind volgend jaar, zegt Patrick Houtakkers. En dat heeft volgens hem niet zozeer te maken met de vleermuisjes maar met (ook hier) personeelsschaarste bij onderaannemers en langere levertijden van materiaal. ,,Maar ondertussen zijn we hard bezig met de werkvoorbereiding en het bestellen van spullen. We zitten echt niet stil.”

De ontwikkelingscombinatie Houta/Haagdijk is eigenaar van de kerk en ook verantwoordelijk voor de verhuur. Huurder is de Eindhovense zorgondernemer Futuris

De woonstudio’s worden in de kerk in drie lagen gebouwd. Ze zijn tussen de 25 en 50 vierkante meter en hebben allemaal een keukenblokje, badkamer en woon-slaapruimte.