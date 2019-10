Werkbedrijf Senzer gaat banen zoeken in Eindhoven

Bedenkingen

Hoewel er in de Geldrop-Mierlose raad lof was voor de manier waarop de nieuwe directeur de zaken voortvarend aanpakt, waren er ook bedenkingen. Zo liet Henk Dielis (DGG) weten dat hij nog steeds veel Geldropse klanten van Senzer hoort mopperen: ,, Ze zeggen dat ze voor werk richting Helmond en de Peel gestuurd worden, terwijl wij hier op Eindhoven gericht zijn.” Namens de PvdA wees Paul Elsendoorn er op dat het voor een bijstandsgerechtigde zonder auto en met weinig geld wel een enorme toer is om in het buitengebied van Deurne aan de slag te moeten. Hij vroeg zich af of Senzer geen busjes kan laten rijden, zoals Philips dat vroeger deed voor de werknemers uit België. Fractievoorzitter Jan Peters Rit tenslotte vroeg of het nog steeds zo is dat Senzer in verhouding tot de andere gemeenten voor weinig klanten uit Geldrop-Mierlo werk vindt.