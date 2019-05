Werkbedrijf Senzer loopt nog meer miljoenen mis en vraagt meer geld aan gemeenten, Geldrop-Mierlo vindt dat te voorbarig

Voor dit jaar kan Senzer het tekort nog aanvullen uit de eigen 'spaarpot'. Daarin zit nog zo'n 16 miljoen euro. Hoe het in 2020 moet, is volgens Senzer-directeur René Walenberg onderwerp van gesprek met de 7 aangesloten gemeenten. Dat overleg is maandag. Pas daarna wil hij op de kwestie in gaan.

Meer uitstroom

Maar uit de besluitenlijst van B en W van Geldrop-Mierlo blijkt dat Senzer van plan is om de gemeenten te vragen (een deel van) de gemeentelijke bijdragen met ingang van 2020 met 2,5 procent te verhogen. Het Geldrop-Mierlose college van B en W is het daarmee niet eens en stuurt een reactie naar Senzer. Wethouder Marc Jeucken (CDA, economie): ,,Het is veel te makkelijk om nu al bij de gemeenten aan te kloppen. Senzer moet eerst maar eens laten zien hoe ze er voor gaan zorgen dat meer mensen een baan vinden. Want meer uitstroom is nog altijd de beste manier om te bezuinigen.”

Quote Het rijk gaat er vanuit dat Senzer meer mensen uit de uitkering kan krijgen Marc Jeucken, wethouder Geldrop-Mierlo

Waar de gemeenten eind vorig jaar met boosheid reageerden op de door het rijk aangekondigde korting is er nu begrip. Jeucken: ,,Het rijk kijkt naar de arbeidsmarktsituatie. En die is in onze regio nog beter dan in de rest van Nederland. En dus gaat het rijk er vanuit dat Senzer meer mensen uit de uitkering kan krijgen en er dus ook minder geld nodig is". Daarbij komt volgens Jeucken dat er in 2018 in totaal 160 miljoen euro aan uitkeringsgeld over bleef bij de Nederlandse gemeenten. In de budgetten voor 2019 is daarmee ook rekening gehouden.

Hulp

Bij Senzer zijn Helmond, de 5 Peel-gemeenten en Geldrop-Mierlo aangesloten. De gemeenten sluizen het grootste deel van het rijksgeld dat ze krijgen voor de uitvoering van de Participatiewet door naar Senzer. Voor Geldrop-Mierlo is dat in 2019 bijna 9,5 miljoen euro. In 2018 was dat nog ruim 10,5 miljoen euro. Senzer zorgt er voor dat uitkeringsgerechtigden hun geld ontvangen en dat ze hulp krijgen bij het vinden van werk.

Nog beter