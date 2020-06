Werkgever schuldig aan dood Geldropse (55) bij ongeval met goederenlift

De vrouw kwam in september 2017 om het leven bij een ongeval met de goederenlift in een winkel van modeketen Miller & Monroe aan de Langstraat in Geldrop. ,,Werkgevers moeten zorgen dat werknemers op een veilige werkplek en onder veilige omstandigheden kunnen werken", aldus de rechtbank in een reactie. ,,Dat heeft dit bedrijf nagelaten en daarom is zij tekortgeschoten in haar zorgplicht”.

De vrouw werkte nog niet lang bij Miller en Monroe. De zaak stond op het punt te heropenen na een doorstart. Eerder was de winkel in Geldrop een filiaal van Charles Vögele. Vidrea -het bedrijf achter modeketens Witteveen en Miller&Monroe- nam in 2017 de winkels van Charles Vögele over.

Het ongeval gebeurde op de eerste etage in de Geldropse winkel. Daar was de liftingang afgesloten met een halfhoog hekwerk. Waarschijnlijk heeft de vrouw zich door de opening naar binnen gebogen om vastzittende kleding te herschikken en bleef de lift maar dalen. Daardoor kwam ze met haar hoofd en hals klem te zitten en overleed ze.

‘Nooit meer slachtoffers door horrorliften’

Twee weken geleden diende de zaak bij de Bossche rechtbank. De weduwnaar, de zoon en de dochter van de vrouw lieten toen weten vurig te hopen dat een veroordeling voor dood door schuld er toe zal bijdragen dat er nooit meer slachtoffers vallen door dergelijke 'horrorliften'.

Of de boete (waarvan de helft voorwaardelijk) geïnd kan worden is zeer de vraag. Ook het bedrijf Vidrea verkeert inmiddels in faillissement. En de bestuurder is al eerder ontslagen. Maar de rechter kon slechts een geldboete opleggen omdat het een rechtspersoon was die terecht stond en niet een persoon.

De straf is volgens de rechtbank vooral bedoeld: ,,Om andere werkgevers te doordringen van de noodzaak van een veilige werkvloer en de gevaren van goederenliften (...). Het bedrijf heeft al met al niet alles gedaan om gevaar voor de veiligheid van werknemers te voorkomen en handelde daardoor aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam en onzorgvuldig”.