Wethouder Geldrop: 'Desnoods zetten we de molen hoger’

‘Verdwenen’ glaskunst Hugo Brouwer mogelijk naar Klooster in Nuenen

7:00 NUENEN - Vier gebrandschilderde ramen van de bekende kunstenaar Hugo Brouwer die tijdens de renovatie van de gemeentevilla in Nuenen zijn verdwenen, krijgen mogelijk plek in Het Klooster. De gemeente heeft de architect die de uitbreiding van Het Klooster ontwerpt, gevraagd om te kijken of er een goede plek is te vinden voor het glas-in-lood.