Wethouder Nuenen veroorzaakt weer verwarring met presentatie begroting

Door een onjuist cijfer over de inhuur van personeel zijn diverse politieke partijen op het verkeerde been gezet. Bovendien maakte de wethouder een pijnlijke vergissing door te zeggen dat er in de begroting geld is gereserveerd voor de aanleg van een geasfalteerde fietsroute naar de top van Landgoed Gulbergen. Zijn uitlatingen werden een dag later gecorrigeerd door de communicatieadviseur van de gemeente.

Vervijfvoudiging

Begin oktober presenteerde wethouder Pernot (GroenLinks) van Financiën zijn begroting voor 2020 en de komende jaren. Vier gemeenteraadsfracties (W70, D66, CDA en PvdA) ontdekten een enorme stijging van de kosten van inhuur van extern personeel door de gemeente. Volgens een tabel vervijfvoudigden de kosten van inhuur bijna (van 5,7 procent naar 25,7 procent van de totale loonkosten).

Maar na kritische opmerkingen ontdekte de gemeente dat de berekening niet deugt en de kostenstijging relatief meevalt. In 2018 gaf de gemeente 422.000 euro uit aan extern personeel en in 2019 komt dat bedrag 600.000 euro hoger uit. De stijging wordt onder andere veroorzaakt extra personeel voor de woonwagenzaken. Het juiste percentage van de totale loonkosten is 14 procent en zal gecorrigeerd worden, aldus de wethouder in zijn reactie aan de gemeenteraad.

Scherp

Ook op vragen van deze krant over een post voor fietspaden op Landgoed Gulbergen ging de wethouder de mist in. Pernot bevestigde desgevraagd dat een deel van een gereserveerd bedrag van 2,4 ton is bedoeld voor de aanleg van een geasfalteerd fietspad naar de top van voormalig vuilstort Gulbergen, een wens van onder andere de PvdA-fractie in Nuenen.

Een dag later herstelde de gemeente het misverstand. De wethouder had de situatie niet scherp, aldus het excuus van de communicatieadviseur. Het geld is bedoeld voor uitbreiding en verbetering van het recreatieve fietsnetwerk in het zuiden van de gemeente. ,,Het gaat om verbetering van de fietspaden in de buurt van de berg en niet erover’’, aldus de verklaring.

Ozb