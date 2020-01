Wethouder Nuenen weigert deelname aan zonnepanelenproject Groene Zone

In februari worden de eerste van in totaal 25 bijeenkomsten (EnergyParty's) gehouden voor huizenbezitters die er over denken om energie te besparen door isolatie of met zonnepanelen. De EnergyParty komt van oorsprong uit Den Haag. De bijeenkomsten worden georganiseerd door buurtteams en de gemeente in samenwerking met de organisatie Buurkracht, schrijft wethouder Joep Pernot (GroenLinks, Duurzaamheid) aan de gemeenteraad.

De Nuenense wethouder werd een maand geleden voor de twee keer door de gemeenteraad aangespoord om mee te aan de Groene Zone, het zonnepanelenproject van twaalf gemeenten in de regio.

Lenen

De Groene Zone streeft naar de plaatsing van 7000 installaties in de regio en tot dusver hebben ruim 1800 huishoudens in bijvoorbeeld Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Son en Breugel meegedaan. Deelnemende gemeenten lenen geld aan inwoners om zonnepanelen te kunnen plaatsen. Bovendien zorgen de gemeenten voor de installatie en het onderhoud.

In de raadsvergadering van december toonde wethouder Caroline van Brakel zich als vervanger van Pernot bereid om deel te nemen aan de Groene Zone. In een brief aan de gemeenteraad komt Pernot daar op terug.

Kosten

Pernot weigert zich aan te sluiten bij de Groene Zone omdat het zonnepanelenproject veel capaciteit en financiering vergt van de gemeente. De ambtelijke kosten schatte hij vorig jaar op circa 60.000 euro. De wethouder vreest bovendien dat de kosten door de grote vraag zijn gestegen en hij vraagt zich af of er voor de inwoners van Nuenen nog een aantrekkelijk aanbod is te maken.

Het initiatief van Buurkracht biedt volgens hem voordelen omdat het zich niet alleen richt op zonnepanelen maar ook op isolatie. De inzet en kosten van de gemeente blijven beperkt tot een paar werkdagen.

Doordrijft

Als een van de voorvechters voor deelname aan de Groene Zone is D66 in Nuenen teleurgesteld in de opstelling van de wethouder. D66-fractievoorzitter Bertje van Stiphout constateert dat de wethouder (weer) zijn eigen zin doordrijft en niet luistert naar de gemeenteraad.

Buurkracht is volgens haar niet vergelijkbaar met de Groene Zone. ,,De gemeente schuift het initiatief op een ander af en maakt het zichzelf makkelijk. Wij zijn het daar niet mee eens.’’