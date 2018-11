Wethouder ontslaat onderzoeker Braakhuizen-Zuid Geldrop

Onder druk

Dat de relatie met de Stoutgroep ernstig onder druk stond was al wel duidelijk na het grote debacle tijdens een bijeenkomst met wijkbewoners eind augustus. Waar de avond bedoeld was om draagvlak te creëren voor door de wijk zelf aangedragen verbeterpunten gebeurde het tegendeel. Tijdens een rommelige presentatie werd de kritiek vanuit de volle zaal alleen maar breder en luidruchtiger.

Meer vertrouwen

De Geldrop-Mierlose politiek had juist om een extern bureau gevraagd in de veronderstelling dat die in de probleemwijk meer vertrouwen zou wekken dan mensen van de gemeente. Inmiddels heeft Jeucken de gesprekken met een werkgroep van buurtbewoners en betrokkenen weer vlotgetrokken.

Prettiger wonen

Vanaf nu houdt de gemeente de regie. Volgende week is er weer een bijeenkomst. Jeucken zegt er vertrouwen in te hebben dat de lucht voldoende geklaard is om toch -volgens schema- eind april een plan aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden. Met dat plan moet het mooier, prettiger en veiliger wonen worden in Braakhuizen-Zuid.