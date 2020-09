Wethouder Van Otterdijk (Geldrop-Mierlo) blijft aan ondanks emotionele beschuldigingen GroenLinks-fractie

Verraad, een dolk in de rug, onterechte aantijgingen, een ‘plucheplakker’, het zijn woorden die voorzitter Niek Engbers van de driekoppige GroenLinks-fractie in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad gebruikte om het gedrag van wethouder Rob van Otterdijk te beschrijven. Het was dan ook bijna ten overvloede dat hij er aan toevoegde dat de wethouder (die nog wel GroenLinks-lid is) niet meer welkom is op GroenLinks-vergaderingen en bijeenkomsten.

De raadsvergadering van maandagavond was een dramatische. Onverwacht dramatisch. Want hoewel ‘de positie van onafhankelijk wethouder Rob van Otterdijk’ formeel het agendapunt was, stond ook al vast dat die niet in het geding was. Drie coalitiepartijen: DPM, DGG en CDA hadden immers vantevoren al aangegeven dat wat hen betreft de voormalige GroenLinks-wethouder aan kon blijven. En die drie hebben samen nog net een meerderheid in de raad.

Het onverwacht dramatische zat in de hevig geëmotioneerde verklaringen van Niek Engbers en zijn fractiegenoot Eliane Bourassin.

Donderslag bij heldere hemel

De onverwachte wethouderscrisis diende zich drie weken geleden aan. Als donderslag bij heldere hemel, zo benadrukten gisteravond opnieuw alle fracties inclusief die van GroenLinks. Wethouder Rob van Otterdijk brak met de GroenLinks-fractie wegens een fundamenteel andere opvatting over hoe politiek bedreven moet worden. Van Otterdijk vond de fractie te eenzijdig ‘ecologisch gericht’. Hij vindt dat een partij zich in de volle breedte moet verdiepen en manisfesteren. Daarbij merkte hij een groeiende ergernis bij de andere coalitiepartijen over het optreden van GroenLinks en daarin vond hij zijn eigen positie een lastige.

Niet ‘senang’

De GroenLinks-fractie aan de andere kant voelde zich al langer niet meer ‘senang’ in de coalitie. De fractieleden hunkerden naar de vrijheid die ze als oppositiepartij hadden. Dus toen de wethouder met ze brak, voelden ze zich niet meer gebonden in de coalitie te blijven en stapten ze er dezelfde avond nog uit.

Alleen was er toen nog het voornemen om de wethouder (die ze de beste van de vier noemden) voluit te blijven steunen. ‘Aantijgingen’, en ‘dingen die in de media gezegd zijn’ hebben de houding van de fractie veranderd, aldus Engbers. In een reactie naderhand zegt hij dat hij denkt dat Van Otterdijk vooral bang was dat zijn positie als wethouder in gevaar zou komen als hij niet zou breken met de fractie. Dit omdat het tussen de andere coalitiepartijen en GroenLinks steeds slechter ging.

Strijd tussen het hoofd en het hart

Engbers had het gisteren over een strijd tussen het hoofd en het hart. Het hart dat vindt dat de wethouder moet opstappen. Het hoofd dat hem nog steeds een goede wethouder vindt. Ook oppositiepartijen Samen, VVD, PvdA en D66 vinden dat Van Otterdijk zou moeten vertrekken nu hij GroenLinks niet meer vertegenwoordigt. Maar tot een motie van wantrouwen kwam het niet.

Groot ongenoegen was er ook bij de oppostiepartijen over de actie van de drie overgebleven coalitiepartijen die vorige week met de verklaring kwamen dat wat hen betreft Van Otterdijk kon aanblijven. ,,Daarmee hebben zij de raad gepasseerd", zei Dorien te Dorsthorst van de PvdA. En fractievoozitter Maurits Habraken van Samen had het zelfs over een schoffering van de democratie, waarvoor de drie oppositiepartijen zich zouden moeten schamen.