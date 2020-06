Wethouder Van Otterdijk Geldrop-Mierlo: geleidelijk weg met Zwarte Piet

GELDROP-MIERLO - Als het aan B en W ligt gaat Geldrop-Mierlo geleidelijk af van Zwarte Piet. Net zoals in de landelijke tendens. Wethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks, diversiteit) gaat daarover in gesprek met de sinterklaascomitees in beide dorpen.

Dat zei de wethouder maandagavond in antwoord op vragen hierover van GroenLinks. Die coalitiepartij vindt dat Zwarte Piet beledigende en stereotype kenmerken heeft. En hoewel er ook mensen zijn die het daar helemaal niet mee eens zijn, is het feit dat er andere mensen zijn die zich gediscrimineerd voelen door het personage, voldoende reden om in te grijpen, aldus GroenLinks.

Geen sancties of dwang

De wethouder was het daar niet mee oneens, maar zei ook dat er behalve een indringend gesprek weinig pressiemiddelen zijn. ,,Er zijn geen sancties of dwang en dat is maar goed ook", aldus Van Otterdijk. Overigens heeft dat indringende gesprek vorig jaar ook al plaatsgevonden. Toen is de comités voorgesteld de landelijke zwartepietenlijn te volgen. Van Otterdijk: ,,Maar dat is zowel in Geldrop als Mierlo niet gebeurd. Alle pieten waren zwart”.

Quote Na de zomer zullen we met een standpunt komen. Maar dat het hier een issue is dat is helder Rob van Otterdijk, wethouder Geldrop-Mierlo