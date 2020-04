Wethouder verwijt Wooninc vertraging sloop Wielewaal

Wethouder Jeuken (CDA, ruimtelijke ordening) wijst er op dat: ‘ieder zichzelf respecterend slopersbedrijf weet dat pas gesloopt kan worden als er geen sprake (meer) is van schending van natuur en natuurwaarden’. Hij zegt ook dat Wooninc al in 2016 bij de gemeente meldde van plan te zijn winkelcentrum de Wielewaal te slopen, en dat er dus meer dan 3 jaar tijd was om het verplichte onderzoek te laten doen. Volgens de wethouder heeft Wooninc afgelopen oktober pas een eerste ‘quickscan’ gedaan nadat de gemeente er op wees dat er mogelijk beschermde vleermuizen in de Wielewaal huizen. Het resultaat van de scan was dat aanvullend onderzoek inderdaad nodig was. Dat onderzoek moet plaatsvinden tussen mei en september. En dus is de sloop van het winkelcentrum niet in volle gang -zoals in februari nog de verwachting was van de wethouder- maar kan die pas op z'n vroegst in oktober plaatsvinden.