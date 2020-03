Weverijmuseum Geldrop gaat Van Dijk-damastcollectie archiveren en (online) tonen

Het was een hartenkreet die Leendenaar Frans van Dijk (71) begin dit jaar slaakte in deze krant. De telg uit de gelijknamige Waalrese textielfabrikantenfamilie bouwde een prachtige verzameling bijzonder damast op. Met onder meer stukken die bestemd waren voor het Eindhovense hotel 't Silveren Seepaerd, de Holland-Amerikalijn en het huwelijk van Beatrix en Claus. Nergens is zijn collectie gearchiveerd. Laat staan dat andere mensen er kennis van kunnen nemen. Hij was al eens wezen ‘leuren’ bij het Tilburgse Textielmuseum, maar daar was weinig interesse.



Bert Vermeer, oud-bibliotheekdirecteur en huidig co-directeur van het Weverijmuseum in Geldrop, veerde op toen hij het interview las. Dit was nou net iets waar zijn bibliothecaris-hart harder van ging kloppen: een 'dode collectie’ ontsluiten. ,,Tuurlijk, zo'n mooie verzameling, die wil je vastleggen en laten zien”.