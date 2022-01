Wie ging er naar het concours hippique in Mierlo?

UIT DE OUDE DOOSMIERLO - Voor het eerst in een halve eeuw dit jaar geen concours hippique in Mierlo. Het paardenevenement verhuist naar Deurne.

Op deze foto uit juni 1971 worden in Mierlo de prijzen uitgereikt. Wie weet wie ze uitdeelt? En wie zijn er verder te zien? Herkent u een ruiter of jurylid, deed u zelf ooit mee of ging u kijken? Heeft u herinneringen aan het Concours Hippique in Mierlo, laat het ons weten.

Volledig scherm De burgemeester van Lieshout spreekt vanaf het bordes mensen toe op 27 januari 1968. © Jozef van den Broek/beeldcollectie RHCe

Het afscheidsfeest voor Lieshouts langstzittende burgemeester, Theodoor Mostermans

Onvergetelijk was het afscheid van Lieshouts burgemeester Mostermans eind januari 1968; een kleuren-tv kreeg hij cadeau, een palmboom viel op een gast tijdens het diner en een dagvullend programma ‘met ’s avonds in de diverse cafés gelegenheid tot dansen’.

Quote Hij had een groots afscheid en er was een diner in de raadzaal voor het personeel, de raadsleden en de familie Nelly de Groot-Cooijmans

Het grootse afscheidsfeest van burgemeester Theodoor Mostermans zal Nelly de Groot-Cooijmans niet snel vergeten. ,,De raadzaal was versierd met palmbomen. Tijdens het diner viel er een plotseling om, boven op mij. Met vereende krachten werd de boom weer overeind gehesen en kon ik samen met de anderen de maaltijd vervolgen”, meldt ze.

Op de foto van vorige week is Mostermans te zien die op de trap van het gemeentehuis zijn afscheidstoespraak houdt. Op 1 februari ging de langstzittende burgemeester van Lieshout met pensioen. Van 20 februari 1933 tot 1 februari 1968 was hij er eerste burger.

Een gouden horloge en een kofferschrijfmachine

De Groot-Cooijmans werkte destijds op de afdeling financiën. ,,Hij had een groots afscheid en er was een diner in de raadzaal voor het personeel, de raadsleden en de familie. Ik meen dat de burgemeester als cadeau een kleurentelevisie kreeg.”

Inderdaad kreeg hij die een van de dorpsgemeenschap, evenals een gouden polshorloge. Een kofferschrijfmachine was het afscheidscadeau van het personeel en de gemeenteraad.

Met pensioen

Op de foto, gemaakt voor de trap van het gemeentehuis, stonden verder wethouders, raadsleden en ambtenaren. Jolianne van Hout en haar moeder noemen een aantal namen: Toon Swinkels (raadslid), Harry van Roy (ambtenaar ter secretarie), Toon van de Wijdeven (raadslid), Tinus Vermeulen (wethouder), Gérard van de Heuvel (wethouder), burgemeester Theo Mostermans en Jan van Nuenen (secretaris).

,,Burgemeester Mostermans was 21 januari jarig. Hij was 65 geworden. Dus hij was pensioengerechtigd ten tijde van het maken van deze foto. Per 1 juli 1968 is zijn opvolger, Piet van Hout (mijn vader), gestart.’’

Bedrijven naar Lieshout

Volgens Henny Bevers staat ook Frans Swinkels van Bavaria op de foto. Zij heeft teksten meegestuurd die haar man Arnold heeft verzameld uit oude krantenberichten.

Te lezen is over de vele verdiensten van Mostermans. ‘Onder meer de aanleg van riolering, de aansluiting op het mijngas en de waterleiding. Diverse scholen werden gebouwd, alsmede een nieuw gemeentehuis en een brandweerkazerne.’ Ook ‘ijverde hij voor het aantrekken van industrieën zonder het landelijk schoon in Lieshout uit het oog te verliezen’.

