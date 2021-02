Wie zijn de jongeren die een huis in Nuenen zoeken? John Geven legt ze vast met portretten

Nuenen eist 1,7 ton aan bijstand terug van voormalig echtpaar, dat huis al verloor vanwege drugs­vondst

26 januari NUENEN/DEN BOSCH - Bijna 170.000 euro eist de gemeente Nuenen terug van een inmiddels gescheiden echtpaar. Het stel zat in de bijstand, maar verzweeg dat het tienduizenden euro’s contant geld in huis had.