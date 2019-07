Wielerfan Wout juicht op de Val Thorens voor Kruijswijk én Magnus Cort

Vooral jongste zoon Wout en zijn moeder Anja Wiersma zijn grote wielerfans. Ze staan bijna jaarlijks langs het parcours bij de Amstel Gold Race in Limburg. En de Girostart, een paar jaar geleden in Arnhem, dat was natuurlijk ook bijzonder. ,,Eergisteren stonden we al bij de Galibier”, vertelt Anja. Voor Wout werd het een bijzondere dag. ,,Ik voelde ineens iets tegen mijn been. Het bleek een bidon van Astana te zijn.” ‘Big M’, stond erop. Inmiddels heeft Wout ontdekt waar dat voor staat. ,,Het was de bidon van Magnus Cort. Die is groot en ook best zwaar, daarom wordt hij Big M genoemd.” De Deen won vorig jaar nog een Touretappe.