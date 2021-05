Wielertalenten opgelet: Jumbo Visma zoekt nieuwe Steven Kruijswijk of Tom Dumoulin



EINDHOVEN/GELDROP - Wielertalenten in de dop opgelet! Wielerploeg Jumbo Visma is op zoek naar een nieuwe Steven Kruijswijk. Of een nieuwe Tom Dumoulin. De succesvolle wielerploeg houdt op een aantal donderdagavonden speciale trainingen waar talent zich in de kijker kan rijden. De zoektocht is niet uit luxe geboren. Jongeren stappen steeds minder op de fiets. Bij wielerclub TML Dommelstreek in Geldrop schreven 22 renners zich in.